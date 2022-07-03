Российская армия по состоянию на 3 июля потеряла в войне с Украиной 35 970 военных. Это еще на 100 больше, чем за прошедшие сутки.

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Укринформ. «Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.07 ориентировочно составили 35 970 (+100) человек», — идет речь в сообщении. Также уничтожено танков — 1 584 (+2) ед., боевых бронированных машин — 3 744 (+7) ед., артиллерийских систем — 801 (+1) ед., РСЗО — 246 (+0) ед., средств ПВО — 105 (+0) ед., самолетов — 217 (+0) ед., вертолетов — 187 (+1) ед., БПЛА оперативно-тактического уровня — 654 (+1), крылатых ракет — 144 (+0), кораблей /катеров — 15 (+0) ед., автомобильной техники и автоцистерн — 2 618 (+4) ед., специальной техники — 64 (+3). Самые значительные потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.