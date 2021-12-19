Другие государства пока не готовы размещать крупные воинские контингенты на Украине, а Киев нуждается в первую очередь в вооружении. Об этом заявил в обнародованном в субботу интервью изданию «Апостроф ТВ» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Если речь идет о больших воинских контингентах, то тут я сказать не могу — каждая страна будет определяться самостоятельно. На сегодняшний день информации о том, что они готовы ценой собственной жизни защищать нашу страну, нет. Более того, я не думаю, что это их обязанность, это наша обязанность — защищать нашу страну», — отметил он.

В то же время Данилов напомнил, что иностранные военнослужащие занимаются подготовкой украинских коллег. «У нас на сегодняшний день есть представители США, Великобритании, Польши, Литвы, других стран, которые проводят обучение наших военных. Такие военные есть, они постоянно находятся на территории страны, на наших полигонах <…>», — сообщил он.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что Украина прежде всего ожидает от Запада помощи в плане вооружения. «У нас к ним большая просьба — помочь нам с системами самозащиты. Нам не требуется оружие для наступления, нам требуется вооружение для защиты», — сказал он. (ТАСС)