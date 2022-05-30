Украина пережила очень тревожную неделю. Российские войска сосредоточили до 15 батальонных тактических групп (БТГ) для захвата городской агломерации Северодонецк-Лисичанск и начали наступление с трех направлений.

Используя преимущество в артиллерии и авиации, они медленно продвигались и, несмотря на огромные потери, сумели захватить Попасную, Лиман и выйти на окраины Северодонецка.

Каждый день жители Украины в стране и за рубежом вчитывались в сводки новостей от Генерального штаба, слушали комментарии военных специалистов и обозревателей. Было общее мнение, что ни большого, ни малого окружения украинских войск (ВСУ) не будет, и они в случае крайней необходимости будут отведены на новые позиции.

Одновременно российские войска пытались оттеснить ВСУ в Харьковской области от государственной границы и не допустить украинского продвижения в направлении Волчанска и Купянска. Для этого пришлось не только задействовать резервы из Белгородской области, но и перебросить войска из-под Изюма и тем самым сделав невозможным замыкание так называемого большого кольца на севере Луганской области.

На запорожском направлении все попытки противника перейти в наступление были отбиты с большими для него потерями, что заставило его перейти к жесткой обороне. По общему мнению, угроза для городов Запорожье и Днепр на данный момент снята.

В тени событий на Донбассе оказались контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области. Здесь украинские войска форсировали реку Ингулец, которая протекает практически параллельно Днепру, и не только создали плацдарм, но и отогнали противника на 9-12 км в направлении Херсона. Было освобождено несколько населенных пунктов. Создалась реальная угроза разрезания российской группировки на две изолированные части: криворожскую и николаевскую. Если российское командование не примет самых решительных мер и не перебросит сюда большие подкрепления, то образуется навес ВСУ над Херсоном и Новой Каховкой с последующим их окружением. Вопрос только в том, где взять эти резервы, так как все сейчас направляется либо на Донбасс, либо под Харьков.

И последнее из военных сообщений. Как пишет в своем микроблоге в Twitter известная российская журналистка и писательница Юлия Латынина, под Северодонецк прибыло уже около пяти дивизионов (около 70-80 единиц) легендарных гаубиц М777 из США и Канады. Украинские военные называют их «три топора» за исключительно высокую эффективность. На очень ограниченной площади собрано большое количество российской техники и личного состава для попыток прорыва украинской обороны. Соответственно у украинских артиллеристов будет очень много целей, а у России потерь.

Как пишет Латынина, «Битва под Северодонецком может стать для Путина тем же, чем Сталинград был для Гитлера, если Запад даст Украине современную артиллерию. Потому что там гигантская плотность пушечного мяса. А теперь внимание: несколько дивизионов 777 туда только что заехали».

По мере замедления российского наступления на Донбассе в западных столицах пошли все более громкие разговоры, что пора останавливать войну и заключать перемирие. Об этом говорили с Путиным канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Также они поставили вопрос о разблокировании украинских портов с целью вывоза зерна на мировые рынки для предотвращения глобального голода.

Судя по всему, добились они немногого. Путин останавливать войну не захотел, а по поводу блокады обещал что-то сделать. Тот факт, что в Москве продолжают надеяться на военную победу и срывают даже ограниченные переговоры, не означает, что на Западе нет очень многих, которые хотели бы прекращения войны за счет Украины.

За океаном тоже встрепенулись так называемые сторонники мира для сохранения лица Путина. В концентрированном виде это вылилось в статью в газете The New York Times 19 мая. Смысл этого редакционного материала состоит в том, что Вашингтон должен побудить Киев принять трудное решение и пойти на какие-то территориальные уступки Москве ради быстрейшего достижения мира.

Мы уже писали (Зеркало 15 мая 2022, https://zerkalo.az/spasti-litso-putina/) о некоторых побудительных мотивах Берлина, Парижа и Рима настаивать на таком формате прекращения войны. Отметим еще некоторые другие.

Угроза глобального голода, которой Кремль шантажирует мир, очень беспокоит европейские страны, особенно на западе континента. Там серьезно опасаются наплыва беженцев, перед которым померкнет поток 2015 года. Запасы украинского зерна, заблокированные благодаря России, и доставленные, например, в североафриканские страны, могут существенно смягчить проблему.

Второй фактор. Возможная бескомпромиссная победа Украины и восстановление ее территориальной целостности может привести к разрушению российской властной вертикали, возникновению неуправляемых процессов изменения власти и последующей территориальной дефрагментации всей страны по уже очевидным точкам излома. Начиная от Северного Кавказа и кончая Дальним Востоком и Приморьем. Исторический такой пример был в 1918 году, когда в ответ на большевистский переворот от Центра стали в буквальном смысле отваливаться целые регионы. В верхнем Поволжье, на Урале, на Дону и Кубани, в Западной и Восточной Сибири и далее возникали провозгласившие себя независимыми образования.

На этот раз ситуация усугубляется возможным расползанием ядерного оружия разбросанного по многим российским регионам. Хотя управление им остается в Москве, но все равно ситуация выглядит довольно опасной.

Прямого применения ядерного оружия Кремлем Запад не боится, потому что в это не верит, а вот подобные последствия военного поражения российского режима очень многих политиков во власти западных, особенно европейских, стран очень пугает.

Третий фактор. Политика Putinversteher — понимания Путина в новом издании предполагает сохранение и даже в какой-то мере ужесточения санкций. Тем более, что их отрицательное действие на российскую экономику очевидно. Как говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, «Попытки российских властей ослабить санкции свидетельствует об эффективности этого метода давления». Вот и предлагается украинскую военную победу заменить изматыванием России санкциями и таким образом добиваться полного восстановления контроля Киева над оккупированными территориями. Остается неясным, когда это произойдет и случится ли вообще.

Надо сказать, что подобные инъективы вызвали решительный отпор не только украинского руководства, но и ряда других союзных Украине стран. Особенно жестко выступили Лондон, Варшава и балтийские государства. Возможно это, а возможно и внутренние причины заставили отказаться от подобной политики и США. Даже наоборот.

По данным американских СМИ было принято решение направить в Украину системы залпового огня M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System — Ракетная система множественного запуска) и М142 HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System — Высокомобильная артиллерийская ракетная система). Последние комплексы неофициально называют «палец Бога» из-за его огневой мощи. Дальность выстрелов этих комплексов составляет 40-300 км в зависимости от применяемых боеприпасов.

Поставки MLRS и HIMARS Украине вызвали панику и истерику в Москве. На это обратил внимание советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он писал в Telegram, что «Дикий визг стоит сейчас над всем русским болотом: «Только не это! Только не давайте им реактивные дальнобойные системы! Только не оружие возмездия». По его словам, это означает, что армия России способна воевать только против безоружных мирных граждан.

Российские военные уже начали принимать меры в ожидании поступления в Украину MLRS и HIMARS.

Командование 27 отдельной мотострелковой бригады из состава 1-й танковой армии Западного военного округа России, вовлеченной в войну против Украины, решило перенести свой командный пункт (КП) подальше от зоны действия артиллерии ВСУ.

КП они держали в 3 км от границы в Устинке, теперь его переносят на 22 км вглубь в Шагаровку Белгородской области. Боятся и правильно боятся повторения Чернобаевки. Стоит подумать и об аэродроме в оккупированном Мелитополе. На всякий случай.

Примерно через месяц ленд-лиз заработает на полную мощность. Пентагон бронирует поставку в Украину всех наличных гаубиц Paladin. Их текущее производство также будет только для поставок в Украину. Из-за чего выполнение заказа Тайваня на 40 таких гаубиц перенесено с 2022 года на 2026. В свою очередь Польша передала ВСУ три батареи (18 единиц) самоходных артиллерийских гаубиц AHS Krab калибра 155 мм.

С таким оружием и такими солдатами Украина обязательно победит.