Украина не будет принята в Организацию Североатлантического договора по итогам предстоящего саммита альянса в Вильнюсе. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Украина не присоединится к НАТО по итогам этого саммита», — заявил советник американского лидера, имея в виду встречу в Вильнюсе, намеченную на 11-12 июля.

​​​​​​​Белый дом сообщает, что Байден настаивает, что Украине надо провести «дополнительные реформы», чтобы ее приняли в НАТО.