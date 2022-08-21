Как говорят в Украине, бавовна, то есть взрывы в Крыму продолжаются. Они происходили в Евпатории, в Керчи вблизи Крымского моста и в Севастополе. В последнем случае взрыв произошел в здании штаба Черноморского флота.

Последнее обстоятельство породило просто истерику местных военных и гражданских властей. Они начали путаться в причинах взрывов и их последствиях. То ли в здание попал дрон, то ли его сбили автоматными очередями и его обломки упали на крышу штаба. По словам местного гауляйтера Развозжаева, «Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием». Как всегда никто не пострадал, но здание дымило, слышались взрывы. Дорога к штабу перекрыта. Туда прибыли экстренные службы. Власти призывали горожан покинуть улицу и оставаться дома.

Вереница взрывов в Крыму продолжается и объектами украинских атак, в этом никто в России и на Западе не сомневается, становится буквально вся военная инфраструктура. В частности, был атакован самый большой в Крыму военный аэродром Бельбек под Севастополем.

В районе села Тимонова Валуйского городского округа Белгородской области России горел военный склад с боеприпасами. Взрывы были такой силы, что население двух сел Тимоново и Солоти срочно эвакуировали. И, конечно, как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, «По последним данным, пострадавших нет, жертв нет».

Население не особо верит успокоительным заявлениям властей и его охватила паника. На выезде из Белгорода образовались огромные пробки. Очень похоже на то, что происходило и происходит в Крыму.

Отметим, что пожары и взрывы в Белгороде произошли на огромном складе армейского уровня, с которого осуществлялся подвоз боеприпасов, горючего и продовольствия всей группировке российских войск, действующей в Харьковской области и на Донбассе.

Украинский БПЛА атаковал российскую вышку связи недалеко от украинской границы. Массивная металлическая конструкция для обзора находилась в селе Козинка Белгородской области, и с нее просматривалась часть границы. Село расположено на левобережье реки Ворсклы в юго-западной части Белгородской области на самой границе с Украиной. Кроме того, белгородские телеканалы сообщали о неудачном запуске ракеты армией России в районе села Веселая Лопань. Ракета упала прямо в населенном пункте — во многих домах выбило окна.

С военной точки зрения происходит логистическое истощение российских войск в Украине. Доставка по железной дороге затруднительна, плечо автотранспорта снабжения сильно увеличилось, склады не только в ближнем, но и в дальнем тылу подвергаются непрерывным огневым налетам. Все это ограничивает возможности российских войск для концентрированного наступления, и ведут к общей стагнации в ближайшей перспективе.

С другой стороны, военно-техническая поддержка украинской армии (ВСУ) со стороны западных партнеров и прежде всего США, постоянно и последовательно увеличивается. Буквально неделю назад в Вашингтоне объявили об очередном транше на $1 млрд. и вот президент Байден подписал новый пакет помощи на $776 млн.

Ситуация складывается такая, что в Москве все больше начинают понимать в каком глухом тупике оказались. Как следует из различных утечек, Владимир Путин начал обсуждать с ближайшим окружением пути выхода из военной авантюры в Украине. Прошло несколько совещаний с высшим руководством силовиков и ближайшим окружением по поводу войны с Украиной. Настроения там были упаднические.

Как следует из нескольких публикаций, ни у кого в Министерстве обороны и в Генеральном штабе нет уверенности не только в целесообразности дальнейших попыток наступления на фронте, но и, напротив, есть уверенность, что контрнаступление украинских войск может быть эффективным, и грозит потерей для России «вновь приобретенных территорий».

Вот почему главной темой на совещаниях стал поиск путей выхода из крайне тяжелой ситуации. Обсуждались якобы самые различные варианты, включая открытие второго фронта в другой стране, а также новые «жесты доброй воли» в Украине. Обсуждался более легкий вариант с оставлением Херсонской, Запорожской и Харьковской областей и даже полный отход на линию 23 февраля. Последнее совещание закончилось высказыванием секретаря Совета безопасности Николая Патрушева о необходимости поиска выхода из создавшейся ситуации «иначе… проблемы будут накапливаться как снежный ком».

Не в последнюю очередь последнее выражение отражает крайнее недовольство военного руководства действиями Путина. Там есть понимание, что именно их сделают крайними за провал войны с Украиной.

Исходя из этого, российский начальник очень просил на встрече в Сочи президента Турции Реджепа Эрдогана приложить максимум усилий, чтобы добиться от президента Украины Владимира Зеленского согласия, во-первых, на прекращение огня и, во-вторых, на переговоры, в том числе и на личную встречу с Путиным.

Хотя Анкара берет на себя роль медиатора в контактах между Москвой и Киевом, но действует исходя из собственных интересов. Как сказал известный политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире украинского «24 канала», Эрдоган уже получил от Путина уступки в Карабахе и, следовательно, в Армении, а также в Сирии.

Главная просьба Путина, сформулированная для Эрдогана, уговорить Зеленского на капитулянтское перемирие, то, что в свое время не удалось президенту Франции Макрону, тогдашнему премьер-министру Италии Марио Драги и канцлеру Германии Олафу Шольцу во время их визита в Киев в июне.

Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с Реджепом Эрдоганом. Судя по тому, что она продолжалась около 40 минут, ничего существенного обсудить не удалось, а вероятно и не планировалось.

Турецкий президент изложил кремлевские предложения о перемирии и начале переговоров. При том, что перечень требований России существенно уменьшился. Уже нет разговоров о нейтральном статусе, русском языке как о втором государственном, денацификации и демилитаризации и прочих московских еще совсем недавних хотелках. Путин хочет, чтобы войска оставались на фактически сложившейся линии и далее переговоры, то есть ему нужно замораживание конфликта.

На все подобные предложения Зеленский ответил категорическим отказом. Уже после переговоров с Эрдоганом украинский президент заявил, что «Диалог с российской стороной возможен только в том случае, если вражеские войска уйдут с незаконно оккупированных украинских территорий». Что особо неприятно Путину, Киев не соглашается на линию 23 февраля, а требует полного вывода со всей украинской территории, включая и Крым.

На встрече Зеленского с Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем обсуждалась зерновая сделка, но особое внимание было уделено положению на Запорожской АЭС, в машинных залах которой размещена российская военная техника, а территория и сооружения станции заминированы. Говорили о возможном направлении на станцию миссии МАГАТЭ через территорию Украины в сентябре.

Турецкий президент со своей стороны выразил надежду, что так или иначе стороны согласятся на переговоры, а Турция со своей стороны приложит все силы для их успеха.

Политически стороны со своих позиций не сдвинулись. Москва отказалась от своих одиозных требований вроде денацификации и демилитаризации, но продолжает настаивать на своих захватах украинской территории. Конечно, никто в Украине на такое не согласится. Более того, на киевских холмах преобладает мнение, что до какого-то серьезного разгрома российской армии нет необходимости вообще с Москвой о чем-то говорить. К тому же к Путину есть большое недоверие и все даже технические договоренности, например, зерновая сделка должны подкрепляться военными победами. По зерну удалось договориться только тогда, когда российские войска были изгнаны с острова Змеиный.

Все это ставит Путина в отчаянное положение. В конце концов, он может согласиться на отвод войск из Харьковской, Запорожской и Херсонских областей и даже из Донбасса, но вот с Крымом очень сложно. Здесь краеугольный камень его политики и уход из полуострова может иметь эффект домино во внутренней политике.

Заставляет спешить и экономическое положение. Сложность его требует отдельного рассмотрения, но остановимся только на одной финансовой проблеме.

Как пишет издание Finanz, Россия поднялась на третье место по использованию юаня в международных расчетах. На 1 января Центробанк держал в китайской валюте 17% золото-валютных резервов (ЗВР), или $105 млрд. Теперь 669 млрд. юаней, которыми владеет ЦБ, стоят $98 млрд.

В пятницу курс юаня на внутреннем рынке опускался до 6,82 юаня за доллар, хотя в начале года держался ниже 6,4. С начала года юань подешевел почти на 7%, что принесло России убытки на $7 млрд.

Народный банк Китая снижает процентные ставки и ясно дал понять, что не будет противодействовать девальвации национальной валюты. Глава валютной стратегии RBC Capital Markets Алвин Тан прогнозирует, что зимой курс юаня опустится до 7 за доллар. Это принесет российскому ЦБ убытки еще на $2,5 млрд.

Российский экономический аналитик Анатолий Несмиян в своем Telegram-канале отмечает, что зависимость российской экономики от доллара сменяется на зависимость от юаня, однако ничего хорошего Москве это не даст. «Долларовая зависимость меняется на зависимость от юаня, что еще хуже, так как юань — специфическая валюта, которая по своему статусу не является мировой, не может считаться рыночной, но деваться особо некуда. Не до жиру, как говорится. И без того не слишком эффективная российская экономика теперь получает еще один фактор системной нестабильности — привязку к юаню, который не выглядит равноценной заменой доллару». Отметим, что с падением цен на нефть укрепляется доллар. И это дополнительный негативный фактор, как для юаня, так и для рубля.

Скорее всего, Москва продолжит поиск возможностей давления на Киев. В том числе и через свою агентуру на Западе. При этом надежды на газовый шантаж тают по мере того, как с опережением графика заполняются газовые хранилища в европейских странах, а в США растет добыча нефти и газа.