Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью Focus, что страна не рассматривает вариант замораживания конфликта для прекращения гибели людей. Ответы премьера на вопросы опубликованы на сайте украинского правительства.

«Нет. <…> Для нас это неприемлемо», — сказал Шмыгаль в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины заявил в интервью Focus, что в ближайшие 100 лет примирение и сотрудничество между украинской стороной и Россией невозможно. По его словам, украинцы готовы «бороться за свободу и независимость» и в этой связи «психологически важны» заявления политиков разных стран о поддержке Украины. (sports.ru)