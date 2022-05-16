«Вместо того чтобы спрашивать, что Украина должна сделать для перемирия, соответствующий вопрос следует адресовать России: что должна сделать Россия», — сказал он, коснувшись того, возможны ли уступки со стороны Киева по Донбассу и Крыму для достижения прекращения огня. «Мы хотим, чтобы все, что принадлежит нам, осталось за нами», — отметил Кулеба.

Он не стал комментировать названные ведущей предположения о том, что к подобным уступкам Украину пыталась склонить Франция, о чем ранее упоминал украинский лидер Владимир Зеленский. «Я не присутствовал при разговоре, на который ссылался мой президент, там что комментировать это не могу», — добавил глава МИД.