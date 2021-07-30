Украина направила в Турцию два самолета типа Ан-32П и специальную группу поддержки для тушения лесных пожаров, передает Агентство Анадолу.

Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), 2 пожарных самолета вылетели в Турцию в пятницу, 30 июля.

«В рамках Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве, достигнутом в феврале 2020 года между ГСЧС и Управлением по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) в целях оказания помощи турецким пожарным Украина направила два пожарных самолета типа Ан-32П и группу поддержки», — говорится в сообщении.

Группа поддержки имеет опыт работы в горных местностях и принимала участие в тушении масштабных пожаров в Черногории, Израиле и Грузии, добавили в ведомстве.