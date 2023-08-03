Украина начала переговоры с Соединенными Штатами Америки (США) о двустороннем соглашении по предоставлению нашему государству гарантий безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины .

Данные гарантии предусмотрены Совместной декларацией о поддержке Украины, которая является основой для разработки соответствующих двусторонних соглашений.

Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«Символично, что именно Соединенные Штаты Америки — наш самый стратегический партнер — стали первой страной, с которой Украина начала этот процесс», — подчеркивает он.

Ермак добавил, что таким образом украинская сторона создает «успешную модель и для других партнеров».

Отмечается, что гарантии безопасности усилят прогресс Украины на пути к будущему членству в евроатлантическом сообществе, включая ЕС и НАТО, что является конечной целью и надежной гарантией безопасности.