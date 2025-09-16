Киев ждет от президента США Дональда Трампа «четкой позиции» по санкциям против России и гарантиям безопасности Украины. Об этом в интервью Sky News заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа занять «четкую позицию» по пакету санкций для России и гарантиям безопасности для Украины», — говорится в сообщении телеканала.

По словам украинского лидера, единственный способ прекратить боевые действия — это предоставить четкие гарантии безопасности Киеву. В этой связи Трамп должен «проявить смелость».

«Нам нужна четкая позиция президента Трампа», — подчеркнул он.