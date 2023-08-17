Болгария присоединилась к декларации стран «Большой семерки» по гарантиям безопасности для Украины.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

«Благодарен Республике Болгария за решение присоединиться к Вильнюсской декларации G7 о поддержке Украины. Такой шаг Болгарии усиливает нашу общую безопасность в регионе», — заявил он.