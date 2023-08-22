Люксембург присоединился к декларации G7 («Большая семерка») о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Я благодарю Люксембург и его народ за непоколебимую поддержку Украины, которая основывается на общих демократических идеалах и интересах нашей евроатлантической семьи», — отметил он.

Позже Зеленский сообщил, что к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины также присоединилась и Черногория. Об этом наш лидер рассказал после встречи с президентом страны Яковом Милатовичем.