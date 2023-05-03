Власти Украины приступили к испытаниям израильской системы оповещения о воздушных атаках, на первом этапе она тестируется в Киеве. Об этом сообщила в среду газета The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, система выявляет запуски ракет и иных снарядов и сразу рассчитывает траекторию их полета, с высокой точностью вычисляя координаты точки, куда они должны упасть. Тем самым это сужает радиус потенциально опасной зоны для граждан в момент обстрела, кроме того, система определяет, сколько у людей в угрожаемом районе есть времени на поиск убежища, пишет газета.

Аналогичная система действует в Израиле, где она известна под названием «Цева адом» («Красный цвет») и регулярно применяется при обстрелах со стороны палестинских радикалов. Предупреждения о ракетном обстреле направляются непосредственно жителям тех районов страны, которые могут пострадать от ударов. Израильтяне получают оповещения об обстрелах на мобильные телефоны, предупреждающие сообщения выводятся и на экраны телевизоров.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выразил надежду на то, что испытания в Киеве завершатся быстро и вскоре эта израильская система будет развернута во всех крупных украинских городах. «Надеюсь, они завершат [развертывание системы предупреждения] быстро, и мы сможем воспроизвести ее во всех крупных городах. Украинское правительство контролирует шесть городов с населением более миллиона человек, и мы точно будем использовать израильские технологии, чтобы помочь спасти жизни людей», — заявил дипломат, находясь с визитом в США. Его слова приводит The Jerusalem Post.