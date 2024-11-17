Россия впервые с августа в ночь на 17 ноября нанесла комбинированный удар ракетами и дронами по Украине, целью стали объекты критической инфраструктуры. В стране был введен режим экстренного отключения электричества. Известно о пяти погибших. Власти назвали эту атаку одной из крупнейших с начала войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил утром, что для атаки на Украину в воскресенье российские военные использовали около 120 ракет и 90 беспилотников.

«Массированный комбинированный удар по всем регионам Украины», — написал Зеленский в телеграме, перечислив ракеты: «Цирконы», «Искандеры», «Кинжалы». «В общей сложности около 120 ракет и 90 дронов. Наши силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей», — добавил он.

Позже эти цифры назвали и Воздушные силы ВСУ, утверждая, что удалось сбить семь из восьми гиперзвуковых «Кинжалы» и гиперзвуковой «Циркон», а также еще 89 крылатых ракет и пять авиационных. В атаке, согласно заявлению, участвовали семь стратегических бомбардировщиков и два дальних бомбардировщика, а также другие самолеты.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил в соцсети Х, что Россия провела «одну из крупнейших воздушных атак» с начала войны. Предыдущий подобный комбинированный удар был в августе.

Российские военные атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии по всей стране, в результате чего был объявлен режим экстренных отключений электроэнергии, сообщил в фейсбуке министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В Киеве обломки упали по меньшей мере в трех районах, в Печерском районе загорелась крыша пятиэтажного жилого дома, пострадали две женщины, сообщила городская военная администрация и МВД Украины.

Взрывы произошли в Одессе, Запорожье, Днепре, Кривом Роге и Черкасской области. Черкасская, Киевская и Полтавская области подверглись также атаке ударных беспилотников. (bbc.com)