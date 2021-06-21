Украине и Турции для заключения Соглашения о свободной торговле осталось сделать последний шаг, самый важный и самый чувствительный, который требует компромисса обеих сторон.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал сегодня во время общения с журналистами по итогам дипломатического форума в Анталье, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы в одном шаге от заключения Соглашения о свободной торговле. Но, откровенно говоря, это тот шаг, который для обеих стран сложнее всего сделать. Мы должны согласовать торговые позиции, что очень чувствительно для экономик обеих стран. Мы можем достичь соглашения только путем компромисса, на который пойдут обе стороны, делая уступки», — сказал Кулеба.

Министр убежден, что результат, который принесет обеим странам заключение Соглашения о свободной торговле, компенсирует все сделанные уступки.

«Наша делегация готова прибыть в Анкару для осуществления дальнейшего продвижения в направлении финализации соглашения. Потому что мы абсолютно настроены на заключение этого соглашения на политическом уровне. Мы должны соблюдать баланс интересов. Для достижения этого эксперты обеих стран должны сесть и достичь соглашения. Политическая воля есть со стороны обеих стран, на уровне наших президентов. Вопрос лишь в этом непростом, но неизбежном шаге», — добавил министр.