Украина и США 10 ноября в Вашингтоне проведут заседание Комиссии стратегического партнерства, в ходе которого будет подписана новая хартия стратегического партнерства, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг на брифинге.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден в ходе встречи в Вашингтоне в начале сентября договорились активизировать работу комиссии стратегического партнерства.