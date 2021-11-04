Украина и США 10 ноября в Вашингтоне проведут заседание Комиссии стратегического партнерства, в ходе которого будет подписана новая хартия стратегического партнерства, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг на брифинге.
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден в ходе встречи в Вашингтоне в начале сентября договорились активизировать работу комиссии стратегического партнерства.
«Укрепление стратегического партнерства с США, особенно в сфере безопасности, входит в ключевые приоритеты нашей стратегии внешней политики. Сегодня я рад анонсировать, что уже 10 ноября мы с госсекретарем Энтони Блинкеном проведем в Вашингтоне заседание Комиссии стратегического партнёрства Украина — США, на котором подпишем новую хартию стратегического партнерства», — заявил Кулеба.