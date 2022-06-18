Украине удалось освободить пятерых граждан, которые находились в плену у российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

«Сегодня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле 5 на 5. Домой вернулись пятеро граждан Украины. Все освобожденные — гражданские лица, незаконно удерживаемые…войсками», — сказано в сообщении ГУР.

Отмечается, что трое мирных людей попали в плен во время захвата российскими войсками Гостомеля Киевской области.

Помимо обмена пленными, ГУР удалось вернуть тело погибшего украинского военного.