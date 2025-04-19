Россия и Украина в канун Пасхи провели крупный обмен пленными по формуле «246 на 246». Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Кроме того, как подчеркнули в ведомстве, в качестве «жеста доброй воли» Украина передала России 15 раненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в обмен на 31 украинского военнослужащего в аналогичном состоянии.

Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

О подготовке нового обмена «удерживаемыми лицами» стало известно накануне — агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу, сообщило, что Москва и Киев намерены провести его в субботу, 19 апреля, при участии ОАЭ.

Это уже не первый случай, когда Объединенные Арабские Эмираты помогают организовать подобные обмены между сторонами конфликта. С начала полномасштабных боевых действий ОАЭ выступили посредником в 13 обменах, в результате которых было освобождено в общей сложности 3233 человека.

Накануне, в пятницу, 18 апреля, Украина и Россия также провели масштабный обмен телами погибших. По данным украинского штаба по вопросам военнопленных, Киев вернул 909 тел своих военнослужащих. Российская сторона, в свою очередь, получила останки 41 погибшего. Операция была осуществлена при посредничестве Международного комитета Красного Креста. (moscowtimes.ru)