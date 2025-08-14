Состоялся новый обмен пленными с Россией. 84 украинца вернулись сегодня, 14 августа, из российского плена. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Возвращаем украинцев домой, в Украину. Новый обмен, 84 человека. Это и военные, и гражданские. Почти всем из них нужна медицинская помощь, значительная реабилитация. Среди освобожденных сегодня гражданских есть и те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов. Среди освобожденных сегодня военных — защитники Мариуполя», — отметил Зеленский.

Президент выразил благодарность всем, кто помогает нам продолжать освобождать украинских пленных.

«Спасибо нашей команде — всем в Координационном штабе, ГУР, Офисе, в специальных службах, кто работает ради возвращения наших людей. Спасибо ОАЭ за помощь в этом обмене. А главное, спасибо нашим воинам, которые еженедельно на фронте пополняют для Украины обменный фонд. Храбрость и эффективность наших подразделений на передовой — это в том числе и возможность возвращать наших людей домой. Будут еще обмены», — подчеркнул он.

Самому молодому освобожденному сегодня — 26 лет, самому старшему — 74, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Особенностью этого возвращения является то, что удалось освободить 51 гражданское лицо, незаконно удерживаемое или осужденное на долгие сроки: среди них — мужчины и женщины. Это — политические заключенные, граждане различных категорий, в том числе медики. Некоторые украинцы находились в неволе с 2015-2016 годов. Также есть те, которых Россия задержала после 2022 года на ВОТ Украины», — рассказал омбудсмен.

Сообщается, что посредником в переговорах по обмену пленными выступили Объединённые Арабские Эмираты. Президент ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян посещал Москву 7 августа.