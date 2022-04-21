В рамках обмена с Россией пленными, в Украину возвращаются 19 человек, 10 из которых – военные.

Как передает Укринформ, об этом вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в Телеграме.

“Состоялся очередной обмен пленными. Сегодня мы возвращаем домой 19 человек, из которых 10 военных (включая двух офицеров) и 9 гражданских», — сообщила Верещук.

По словам вице-премьера, в этот раз среди освобожденных раненые, это очень важно, ведь теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации.

Верещук поблагодарила Президента Украины Владимира Зеленского за постоянное личное приобщение к процессу обмена пленными.

Как сообщал Укринформ, 19 апреля Украина и Россия совершили пятый обмен пленными, всего вернулись 76 украинцев.