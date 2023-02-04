Из числа уволенных сегодня из российского плена защитников 23 имеют ранения или больные некоторые потеряли конечности вследствие обморожений.

Как сообщил в Telegram Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППО), самому молодому из освобожденных воинов недавно исполнился 20 лет, самому старшему — 62 года.

Как сообщал УНИАН, в Украину в рамках очередного обмена вернули еще 116 защитников. Среди них — защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы с Бахмутского направления и другие герои, в целом-двое офицеров и 114 рядовых и сержантов.

По информации руководителя Офиса президента Андрея Ермака, вернули сегодня 87 — воинов ВСУ, двое из которых — с ССО, восемь бойцов ТрО, семеро — из Нацгвардии, шестеро — с Нацполиции, пятеро — с ГПСУ, двое — из ВМС и один представитель ГСЧС.

Российская сторона также сообщила об обмене пленных. «В результате сложного переговорного процесса из Украины возвращено 63 российских военных», — сообщило в субботу Минобороны России.

«В настоящее время все военнослужащие находятся на территории Российской Федерации. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что «в состав группы освобожденных российских военнослужащих включены лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов».