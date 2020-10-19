Украина и Иран проводят второй раунд переговоров по делу о сбитом самолете

Украина и Иран проводят в понедельник второй раунд переговоров по делу о сбитом под Тегераном 8 января самолете Международных авиалиний Украины (МАУ). Об этом сообщил в понедельник замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Украинская делегация прибыла в Иран, и мы начинаем переговоры по сбитому в январе самолету. Иранская сторона уже признала факт уничтожения самолета на своей территории. Сейчас нашей задачей является выяснить все обстоятельства указанной трагедии: идет ли речь о человеческой ошибке, или это результат просчетов в системе организации полетов над Ираном», — сказал Енин в видеообращении в Facebook.

По его словам, переговоры будут продолжаться два дня, а стороны обсудят «дальнейший ход расследования и другие важные аспекты — авиационные, военные, уголовное сотрудничество, применение международных конвенций». Енин сообщил, что на этих переговорах работает три группы: авиационные эксперты, прокуроры, а также военные.