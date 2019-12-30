Украина и «Газпром» подписали соглашение по антимонопольному спору

«Газпром» подписал с Киевом мировое соглашение, по которому с российской компании должны снять антимонопольные претензии на 7,4 миллиарда долларов, написал в Facebook замминистра юстиции Украины Ивана Лищина.
«Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию», — написал чиновник.
Он также разместил фотографию, на которой видны подписи министра юстиции Украины Дениса Малюськи и зампреда правления «Газпрома» Елены Бурмистровой.
Протокол по газовому сотрудничеству, подписанный Россией и Украиной 20 декабря, предусматривал, что Киев в рамках мирового соглашения по антимонопольному спору откажется от всех претензий (они составляют около 7,4 миллиарда долларов), а «Газпром» отзовет из суда в Женеве иск о нарушении Украиной обязательств по защите инвестиций.
«Подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между «Нафтогазом» и «Газпромом», к которым стремилась Украина. Осталось ждать хороших новостей из Вены. Надеюсь, что уже не долго», — подытожил Лищина.(РИА Новости)