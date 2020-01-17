Украина хочет, чтобы Иран документально признал вину за сбитый самолет

Украина добивается от Ирана документального признания своей вины за гибель сбитого по ошибке иранской ракетой украинского авиалайнера. Об этом заявил в пятницу, выступая в Верховной раде, украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

«Мы хотим зафиксировать признание иранской стороной своей вины, признания на международном уровне, документом, — объяснил он позицию Киева.

По его словам, вопрос о документальном признании Тегераном вины за гибель самолета украинской авиакомпании близ Тегерана поднимался во время беседы президента Украины Владимира Зеленского и президента Ирана Хасана Роухани. (ТАСС)

| 2020-01-17T13:37:25+00:00 17 января 2020, 15:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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