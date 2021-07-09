Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по введению санкций к физическим лицам из Беларуси, среди них сын президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

В числе ограничительных мер — запрет въезда и транзита через территорию Украины, а также блокирование активов.

В санкционном списке значатся, в частности, помощник президента Юрий Караев, министр внутренних дел Иван Кубраков, начальник Минского следственного изолятора «Акрестина» Иван Соколовский, помощник президента Валерий Вакульчик, а также советник президента по вопросам национальной безопасности и сын Александра Лукашенко Виктор Лукашенко.

Ранее сообщалось, что правительство Украины согласовало санкции против граждан Беларуси. Теперь документ должен быть утвержден в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.