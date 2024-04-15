Группа семи (G7) разрабатывает новые санкции в отношении Ирана, направленные в том числе на его ракетную программу. Это подтвердил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Наши команды сейчас работают в развитие [беседы лидеров] со столицами G7 над новыми многосторонними санкциями, нацеленными на ракетную и иные преступные программы Ирана», — заявил представитель Белого дома. По его словам, такие новые рестрикции могут включать в том числе внесение западными союзниками Вашингтона Корпуса стражей исламской революции (элитные части Вооруженных сил Ирана) в свои списки террористических организаций. США будут добиваться «дальнейшей изоляции Ирана на международной арене и усиления экономического и иных форм давления» на Тегеран, подчеркнул Кирби.