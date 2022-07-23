Глава Главного управления разведки министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина готова помочь Молдове с деоккупацией территории Приднестровья.

Как сообщает корреспондент «Европейской правды», об этом Буданов заявил в пятницу в эфире общенационального телемарафона.

«Я поддерживаю стремление Молдовы избавиться от оккупационных войск на их территории. И мы как государство и как спецслужба сделаем все, чтобы помочь братскому государству избавиться от оккупантов со своей земли», – сказал он.

Слова Буданова прозвучала на фоне заявления главы «МИД» непризнанной «Приднестровской Молдавской Республики» Виталия Игнатьева о том, что территория стремится обрести независимость от Молдовы с последующим присоединением к России. Об этом заявил и член комитета российской Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.