Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил солидарность с Венгрией на фоне сложной энергетической ситуации, связанной с постепенным приостановлением работы единственной атомной электростанции «Пакш».

Об этом Фицо написал в Facebook, сообщает «Европейская правда».

Словацкий премьер заявил, что «очень внимательно» следит за энергетическим кризисом в Венгрии и готов помочь в его преодолении.

«Вероятность остановки всей атомной электростанции «Пакш-1″ из-за нехватки воды из Дуная для охлаждения поставит Венгрию в беспрецедентную кризисную энергетическую ситуацию», – отметил Фицо.

Он сообщил, что провел переговоры с вице-премьер-министром и министром экономики Денисой Саковой, а также с генеральным директором и председателем правления компании «Словацкие электростанции» Браниславом Стричком.

Премьер отметил, что словацкие атомные электростанции в Моховцах и Ясловских Богуницах, «учитывая иное техническое решение по охлаждению реакторов, не подвергаются никакой кризисной ситуации и работают в запланированном объеме».

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что работа единственной в стране атомной электростанции «Пакш» будет полностью остановлена в воскресенье, 2 августа, из-за резкого падения уровня воды в Дунае.