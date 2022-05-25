Украина будет бороться с российскими оккупантами, пока не вернет все свои земли.

Об этом во время Украинского завтрака в Давосе сказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Когда Украина говорит, что она будет бороться и (пока) не восстановит все свои территории, это означает одно — что Украина будет бороться, пока не вернет свои территории. Это ничего другого не значит. Это и есть о независимости, и о суверенитете», — сказал Зеленский.

Глава государства отмечает, что стадия кровавой войны может перейти в формат дипломатических переговоров с участием двух президентов Украины и России или также с участием стратегических партнеров Украины.

Он считает, что до такой стадии можно дойти, когда станет понятно, что «российская сторона как минимум будет показывать возможность и желание перейти из кровавой войны в дипломатию».

«Это возможно, если Российская Федерация продемонстрирует хоть что-то. Хоть чем-то я называю такие шаги, как отвод войск до 24 числа, скажем так. Я считаю, что это был бы правильный шаг со стороны Российской Федерации», — подчеркнул Зеленский.

В то же время, как сказал президент, что пока он не видит такой заинтересованности со стороны РФ.

«Единственный положительный момент, если можно сказать, что это позитив, это то, что стороны начали говорить о разблокировании «Азовстали» и вывозе людей из Мариуполя», — сказал президент.

Как сообщал УНИАН, также Зеленский заявил, выступая в Давосе, что война России против Украины завершится миром, но возникает вопрос, с каким президентом Российской Федерации будет договариваться Украина о мире. «На сегодня — это война за независимость и свободу объединенной Украины, и поэтому я считаю, эта победа, к которой мы идем, это только начало, но начало мирной объединенной Украины», — заявил Зеленский.