Статуя индуистской богини Парвати, украденная в 1971 году из храма в индийском штате Тамилнад, была найдена в Нью-Йорке. Об этом пишет «Би-би-си».

По сообщению полиции, идол, сделанный в XII веке, был обнаружен в аукционном доме Bonhams. Это частный международный аукционный дом, штаб-квартира которого находится в Лондоне. Сейчас власти подготовили документы, чтобы вернуть идола на родину.

Поиски статуи начались в 2019 году после того, как попечитель храма подал заявление в полицию. Расследование возглавил специальный отдел индийской полиции, который занимается отслеживанием пропавших артефактов. Идол индуистской богини Парвати, высота которого составляет около 52 см, был одним из пяти, пропавших из храма. Его стоимость оценивается в $212 тыс.