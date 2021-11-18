Создатели мРНК-вакцины от коронавируса Comirnaty из компании BioNTech стали лауреатами одной из самых престижных научных премий Германии — Немецкой премии будущего. Награду сотрудникам компании, которую основала супружеская пара — врачи-иммунологи Угур Шахин и Озлем Тюречи, — вручил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Важным достижением специалистов из Майнца стало то, что им удалось в беспрецедентно короткие сроки разработать вакцину против COVID-19, завершить ее клинические испытания и получить регистрацию.

Денежная часть этой награды за достижения в области техники и инноваций составляет 250 000 евро. При этом Немецкая премия будущего присуждается не только за инновационные идеи. Разработка должна быть готовой к реализации на рынке. (DW)