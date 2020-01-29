Угроза коронавируса: готов ли Азербайджан?

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, впоследствии выяснилось, что возбудителем болезни стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. По оценкам, вирус начал распространяться с городского рынка Ухани, где нелегально торговали животными. Согласно первичному исследованию, источником заражения людей вирусом стали змеи.

В январе 2020 года уже по всему Китаю отмечались вспышки этой болезни. 23 января ВОЗ объявила чрезвычайное положение в Китае. В настоящее время случаи заражения фиксируются в Таиланде, Южной Корее, Японии и ряде других стран.

После распространения данной информации стали проводить проверки пассажиров из Китая. Сегодня в США проверки прилетающих из Китая авиапассажиров проводятся в трех аэропортах страны — в Сиэтле, Лос-Анжелесе и Сан-Франциско. Во Франции в аэропорту имени Шарля де Голля пассажиров на наличие коронавируса проверяет специальная бригада врачей.

Меры в борьбе с распространением коронавируса были приняты также в странах так называемого третьего мира. Так в аэропортах Шри-Ланки и сотрудников и пассажиров обязали носить маски.

27 января 2020 года Государственный авиаперевозчик AZAL приостановил рейсы Баку-Пекин-Баку, об этом сообщила пресс-служба AZAL.

Решение объясняется «низким спросом на данное направление из-за праздников в указанной стране». «С февраля рейсы в столицу Китая будут приостановлены, и возобновятся с восьмого марта», — говорится в заявлении Государственного авиаперевозчика.

28 января Кабинет министров страны принял решение о создании списка продовольственных продуктов особого риска и тех продуктов, посредством которых может распространиться коронавирус. На продовольственных рынках будет усилен надзор за продуктами, которые войдут в список.

Кабинет министров также принял решение о переходе на усиленный режим работы на погранично – пропускных пунктах.

28 января 2020 года министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев подписал приказ “Об усилении профилактических мер против нового коронавируса 2019-nCoV”.

Приказ подписан в целях усиления профилактических мер против нового типа вируса. В документе содержатся соответствующие инструкции для медицинских учреждений по соблюдению санитарно-гигиенических процедур, усилению мероприятий по дезинфекции, обеспечению специальных отделений для пациентов с подозрением на респираторные вирусные инфекции, особенно у детей и пожилых людей. Приказ также предусматривает использование ограничительных режимов в медицинских учреждениях, обеспечение медицинского персонала средствами индивидуальной защиты (масками) и предоставление лекарств, дезинфицирующих средств, а также предоставление средств индивидуальной защиты для медицинского персонала.

К сожалению, в этом приказе не говорится, какие меры Министерство здравоохранения собирается предпринять при обнаружении в стране носителей коронавируса.

Мы попытались связаться с главой пресс- службы Министерства здравоохранения Парвизом Абубекировым, он, к сожалению, как всегда, не взял трубку.

Как заявил # главный инфекционист страны Джалал Алиев, в Министерстве здравоохранения подготовлен план чрезвычайных мероприятий. «В Институте легочных заболеваний также созданы палаты на случай обнаружения больных коронавирусом, даны соответствующие распоряжения противочумной станции», — сообщил главный инфекционист страны.

28 января 2020 года Государственный таможенный комитет сообщил, что в связи с выявлением вспышки инфекционных заболеваний, представляющих глобальную опасность для населения, таможенными органами проводится соответствующая работа. В комитете отметили, что в связи с этим в усиленном режиме осуществляется термометрия, медицинское обследование, визуальный осмотр и другие диагностические методы, а также используются тепловизоры (прибор для измерения температуры тела человека на расстоянии), чтобы идентифицировать людей с такими симптомами, как кашель, усталость, высокая температура, воспаление верхних дыхательных путей.

«При обнаружении больных и с подозрениями на заболевание, для их временной изоляции созданы необходимые условия для обследования в специально отведенных местах, обеспеченных необходимыми средствами. Также проводится дезинфекция транспортных средств», — отмечается в сообщении.

Как сообщила # заместитель руководителя Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Афаг Алиева, если после проведения обследования пассажира у сотрудников таможни появляется подозрение на заболевания коронавирусом, они обязательно должны обратиться в Министерство здравоохранения. «Слава Богу, таких обращений пока не было», — подытожила Афаг Алиева.

Кстати, в аэропорту Шарля де Голля пассажиров на наличие температуры проверяет специальная бригада врачей, а не сотрудники таможни.

28 января руководитель пресс- службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева сообщила о том, что посольство Азербайджана в Китайской Народной Республике проводит переговоры с правительством Китая относительно вывоза азербайджанцев из Уханя. «Для нас это очень важно», — заявила глава пресс- службы.

В тот же день посол Азербайджана в Китае Акрам Зейналлы заявил о том, что в настоящее время в центре внимания посольства, в первую очередь, находятся азербайджанские студенты из города Ухань — эпицентра распространения коронавируса.

Посол подчеркнул, что китайская сторона официально объявила в Ухане карантин.

«Вы знаете, что правительство Китая считает на начальном этапе опасным вывоз людей из зоны карантина, но мы ведем очень серьезные переговоры, чтобы вывезти наших граждан-студентов из данной зоны. Азербайджанское правительство крайне серьезно относится к ситуации с нашими студентами. Надеемся, что переговоры скоро дадут положительный результат»,- подытожил посол.