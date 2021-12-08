Столичные дороги – зона повышенной опасности как для водителей, так и для пешеходов.

По данным МВД, 42% произошедших за 10 месяцев текущего года на территории республики ДТП и 57% ДТП по городу Баку — это наезды на пешеходов, и виноваты в них и та, и другая сторона. Но надо учитывать уязвимость пешеходов, ведь они ничем не защищены. Если раньше опасность для них представляли преимущественно автомобили, то в последнее время все большая угроза исходит от мотоциклов, мопедов, скутеров и даже велосипедов, на которых рассекают курьеры компаний по доставке еды и курьерских служб.

Спрос на доставку еды заметно вырос во время строгого карантина и сохраняется и сейчас, потому вышеперечисленных транспортных средств на дорогах Баку стало очень много. При этом многие курьеры несутся на всех парах, игнорируя правила дорожного движения. Логика проста: чем больше заказов выполнено, тем больше денег заработает курьер. Они лавируют между машинами, едут по встречной полосе, по тротуарам, не следят за ситуацией на дороге, думая только о том, чтобы как можно быстрее довезти заказ до места. В результате в ДТП страдают сами курьеры, водители, чьи машины получают повреждения, и пешеходы, которых сбивают. Такие средства передвижения нередко неожиданно вылетают перед пешеходом и столкновения не избежать.

На мотоциклы и мопеды служб доставки жалуется все больше граждан. Недавно мотоциклист-курьер сбил переходившую дорогу девушку, которого она не видела из-за пропустившей ее машины. Она ударилась головой об асфальт и получила многочисленные ушибы. Теперь, как призналась девушка, каждый переход дороги для нее стресс, тем более, когда она видит несущихся на мотоциклах курьеров.

«Меня недавно тоже чуть не сбил мотоцикл, – жалуется еще одна жительница столицы. – Собиралась перейти дорогу, когда прямо передо мной встал эвакуатор, и когда его обходила, буквально в шаге от меня пронесся мотоцикл. Мне просто повезло. Проблема в том, что на наших дорогах кто как хочет, так и едет. А мою знакомую недавно чуть не сбил курьер на велосипеде».

И подобных случаев все больше и больше. Кому-то везет и опасность обходит стороной, по крайней мере пока, кому-то нет.

Врач-травматолог Санан Тагиев сказал #, что травмы, полученные в ДТП, называют высокоэнергетическими. Как правило, повреждаются тазобедренные кости, происходит сотрясение мозга. Что касается внутренних органов, то чаще всего происходит разрыв селезенки, реже страдает печень, мозг. Нередко пострадавшие получают комбинированные травмы.

Отметим, что государственных регистрационных номерных знаков на байках нет, что затрудняет поиск виновного в случае, если тот скроется с места ДТП. Непохоже, что дорожная полиция оперативно реагирует на нарушения, которые совершают водители таких транспортных средств, учитывая их количество.

Председатель неправительственной организации «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов подчеркнул, что проблема с мопедами и мотоциклами существовала всегда, но сейчас из-за увеличения такого транспорта на дорогах она усугубилась. Все дело в невыполнении правил и в том, что законодательная база не до конца разработана.

«Есть права и обязанности водителей и пешеходов. Пешеход обязан переходить дорогу на пешеходных переходах и сначала убедиться, что нет транспортных средств, которые могут помешать ему перейти дорогу. Водитель, в свою очередь, обязан соблюдать правила дорожного движения и придерживаться такой скорости, которая позволила бы не наехать на препятствие. Если на перекрестке нет светофора, то главный тут пешеход. В случае, если едущий впереди автомобиль начинает тормозить, не нужно стараться его объехать, ведь, скорее всего, перед ним дорогу переходит пешеход. Но нередко курьеры это игнорируют, что и становится причиной ДТП», – говорит эксперт.

Работают курьерами молодые люди, многие из которых бесшабашны, не осознают всего риска и степени своей ответственности. Они стараются быстро ехать, чтобы развезти как можно больше заказов, при этом не понимая, что могут себя или кого-то убить или травмировать.

«Игнорирование правил дорожного движения чревато нанесением ущерба здоровью пешехода и самого водителя, финансовыми потерями, ведь придется оплачивать медуслуги, ремонт транспортного средства, если что-то помялось. Безнаказанность порождает вседозволенность, и проблема в том, что у нас, рассекающие на байках, не чувствуют самого главного – неотвратимости наказания», – сказал Мамедов.

По его словам, на мотоцикл, если объем двигателя не более 50 кубических сантиметров, права не нужны. Он убежден, что в случае ДТП, совершенного курьером, часть ответственности должна ложиться на компанию, на которую он работает. Наниматели тоже должны чувствовать свою ответственность за то, как доставляется заказ клиенту. К тому же, если, скажем, курьер попал в ДТП и не привез заказ клиенту, пострадает репутация компании.

«Некоторые компании предоставляют курьерам транспорт, некоторые берут тех, кто имеет свой. Компании, нанимающие курьеров, должны требовать права на вождение у управляющих мопедами и мотоциклами, и это должно быть прописано в трудовом договоре. Также проблема в слабом контроле со стороны административных органов. Обзору иногда мешают припаркованные рядом с перекрестком машины, тогда как стоянка ближе чем в 5 метрах до и после перекрестка запрещена. Дорожная полиция должна расследовать каждый случай ДТП, сейчас везде есть видеокамеры. Необходимо, чтобы дорога была безопасной, это не должен быть экстремальный аттракцион», – резюмировал эксперт.