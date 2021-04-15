Уехал в Москву Воваевичем, вернулся Владимировичем и сменил риторику…

Вернувшись из Москвы в приподнятом настроении и прозванный Путиным уже не Воваевичем, а Владимировичем, армянский премьер Пашинян сменил риторику в отношении Азербайджана. Вполне вероятно, что подобная метаморфоза связана с предстоящими внеочередными выборами, в ходе которых Пашиняну и его сторонникам необходимо набрать больше голосов, чем его оппоненты.

Так, коснувшись темы открытия в Баку Парка военных трофеев, Пашинян отметил, что «президент Азербайджана вступил в очередной период эйфории, и его заявления заходят так далеко, что за ними начинает вырисовываться определенный диагноз».

«Создать подобие музея, где демонстрируют манекены убитых солдат, фотографироваться там и публиковать эти снимки… Здесь, скорее всего, возникает вопрос об оказании человеку психической помощи. Не агрессию, а жалость нужно испытывать к таким людям», — сказал Пашинян.

Он также ответил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву четверостишием.

«Не ненавидеть, а жалеть тебя осталось.

Помешанного с мутными глазами.

Жалеют так – за то, что заключил

Он сам себя в безумья черный угол»

— прочел стих Пашинян, добавив, что эти строки могут стать сегодняшним ответом Армении Алиеву.

Вместо этого кривляния Пашиняну стоит вспомнить свои слова, сказанные в ходе церемонии открытия пятых Всеармянских игр в Ханкенди. Как известно, он заявил, что «Карабах — это Армения и точка». Это заявление стало последней каплей терпения Азербайджана. Армения получила железным кулаком под дых. Военное поражение страны углубило политический кризис в стране, а чтобы залечить раны войны Армении потребуется не один десяток лет. И на этом фоне Пашинян смеет тявкать в сторону Азербайджана, но при этом виляет хвостом. Буквально вчера он вместо пресловутого «арцаха» сказал Нагорно-Карабахская автономная область. Это говорит о том, что Пашинян воспринимает сегодняшние реалии как данность.

Что касается медицинских познаний Пашиняна, то вчера его духовный наставник, первый президент Армении Левон Тер-Петросян уже высказался по этому поводу. Пресс-секретарь Тер-Петросяна Арман Мусинян заявил, что первый президент Армении считает бессмысленным говорить о душевных муках человека-беды, погубившего нацию.

О душевном смятении Пашиняна свидетельствуют нападки не только в адрес президента Азербайджана, но и экс-президента Армении Роберта Кочаряна, которого премьер назвал агентом Турции.

В целом, выступая на вчерашнем заседании парламента, Пашинян допустил достаточно ляпов, чтобы можно было судить о его психологическом состоянии. Загнанный в угол своей бездарной политикой, он играет на чувствах толпы, пытаясь найти поддержку. Он обвиняет в своих бедах других, перекладывая ответственность на кого угодно, только не на себя. По утверждению психологов, подобные типажи с ментальностью жертвы, виня в своих личных неудачах других людей или обстоятельства, передают им часть своей силы и власти над своей судьбой. Настоящие политики и лидеры нации так не поступают…