Денежные средства, выделенные Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для «Нефтчи», «Габала» и «Зиря» за их участие в квалификационном раунде Лиги Европы, были переведены на счета соответствующих клубов при посредничестве Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте АФФА, «Нефтчи» получил 100 000 евро, а «Габала» и «Зиря» — по 450 000 евро.

«Габала» и «Зиря» прекратили борьбу во II квалификационном раунде. «Нефтчи» же попрощался с еврокубками в III раунде.