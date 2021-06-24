УЕФА отменил правило выездного гола во всех турнирах под своей эгидой.

Решение вступит в силу с сезона-2021/22. Теперь при равном счете по итогам двухматчевого противостояния игра будет переходить в овертайм.

Правило выездного гола применялось в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также в плей-офф квалификации чемпионата Европы.

Согласно этому правилу, в случае ничейного счета по итогам двух матчей раунда на вылет дальше проходила команда, когда больше забила на выезде.

Впервые УЕФА внедрил данное правило в сезоне-1965/66 в Кубке обладателей Кубков. (sports.ru)