УЕФА может отстранить «Ювентус» от участия в еврокубках.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, такое решение может быть принято, если подтвердится, что туринский клуб проводил определенные махинации при выплате зарплат. Отмечается, что такие санкции не будут приняты, если «Ювентус» завершит выступление в чемпионате Италии вне зоны еврокубков.

20 января, в апелляционном суде Федерации футбола Италии (FIGC) прошли слушания о возобновлении судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях.

Прокуратура FIGC лишила «старую синьору» 15 очков, а также отстранила от футбола 11 человек из бывшего руководства клуба. Экс-директор команды Фабио Паратичи отстранен на 30 месяцев, экс‑директор Маурицио Арривабене и экс‑президент Андреа Аньелли — на 24 месяца каждый, экс‑директора Паоло Гаримберти и Павел Недвед — на восемь месяцев.