Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) бесплатно предоставит Украинской ассоциации футбола (УАФ) права на показ матчей Лиги наций в сентябре, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на Telegram-канал KDK.

Игры будут показаны на одном из национальных телеканалов.

В сентябре сборная Украины проведет два матча с шотландцами — 21 и 27 сентября, а также игру с командой Армении (24 сентября)

Ранее украинский журналист Игорь Цыганик сообщил, что матчи нового сезона чемпионата Украины по футболу могут проводиться тайно в целях обеспечения безопасности.

«Министерство чрезвычайных ситуаций попросило не анонсировать начало матчей и где они будут проходить, в связи с угрозой теракта.

Вопросов очень много. Сейчас мы требуем календарь лиги, но мы его, может, и не узнаем. Возможно, будем узнавать его в последний момент», — сказал журналист.