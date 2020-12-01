Учреждены ордена и медали в связи с победой в Отечественной войне

В связи с победой в Отечественной войне учреждены ордена и медали.

Как сообщает АПА, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно закону «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики», по случаю победы в Отечественной войне учреждены ордена «Победа» и «Карабах». В то же время учреждены медали «Герой Отечественной войны», «Храбрый воин», «За отличие в бою», «За освобождение Суговушан», «За освобождение Джабраила», «За освобождение Ходжавенда», «За освобождение Физули», «За освобождение Зангилана», «За освобождение Губадлы», «За освобождение Шуши», «За освобождение Кяльбаджара», «За освобождение Агдама», «За освобождение Лачина», «Участник Отечественной войны» и «За заслуги в тылу в Отечественной войне».