Учреждения и жилые здания в городе Шуша обеспечены оптическими телекоммуникационными услугами, сообщает в понедельник министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

К этим услугам, в частности, подключен хлебозавод — первое производственное предприятие города.

В настоящее время жителям и гостям города Шуша доступен широкополосный интернет на скорости минимум 30 Мб/сек.

Оптическая сеть на одну тысячу номеров в Шуше, построенная по современным стандартам, гарантирует бесперебойный интернет и высокоскоростную передачу информации.

Отметим, что министерство цифрового развития и транспорта будет поэтапно и в плановом порядке внедрять телекоммуникационные технологии последнего поколения на всех освобожденных территориях.