Ученый оценил эффективность дезинфекции улиц в борьбе с COVID-19

Проведение санитарной обработки улиц не является самым эффективным механизмом для сдерживания распространения коронавируса, однако и вреда не нанесет, важнее соблюдать дистанцию и правила гигиены, заявил РИА Новости научный координатор итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani Сальваторе Куриале (Salvatore Curiale).

«Любое мытье улиц вреда не несет. Если бы в Риме это делали чаще, было бы неплохо», — со смехом сказал эксперт.

«Но с точки зрения сдерживания вируса, полезность дезинфекции улиц довольно минимальна: важнее соблюдение дистанции и правил гигиены. Вирус попадает в организм главным образом через слизистые: то есть либо от инфицированного через мелкие капли, либо с зараженных поверхностей через рот. И потом, нельзя точно сказать, сколько вирус живет на поверхности, но речь все равно идет о часах: поэтому возможность того, что вирус остается на асфальте в течение нескольких часов, очень маловероятна», — сказал специалист одного из ведущих итальянских медучреждений.

По его словам, санитарная обработка улиц может стать «еще одним процентом, если уже сделано 99%».