Ученые заявили о зарождении нового континента в Индийском океане

Геологи из Франции и Австрии заметили в южной части Индийского океана процесс зарождения нового континента. Об этом пишет Terra Nova, передает Gazeta.ru.

Ученые сообщают, что в районе архипелага Кергелен возле Антарктиды образуется скопление континентальной коры, которое обычно находится у берегов других материков. Она образуется из магмы, которая вытекая из недр образует верхний гранитный слой.

Геологи пришли к выводу, что через несколько миллионов лет к югу от Индии появится еще один континент.

 

| 2021-03-13T01:51:28+04:00 13 марта 2021, 03:47|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss