Ученые выявили защищающее от COVID-19 средство

Ученые Каролинского университета в Швеции обнаружили небольшое нанотело, способное блокировать проникновение COVID-19 в клетки человека. Об этом сообщает Nature Communications.

Эксперты предполагают, что оно может быть применено как защита от коронавируса.

К такому выводы исследователи пришли, проведя эксперимент. Они ввели альпаке S-белок COVID-19, спустя два месяца у животных возник сильный иммунный ответ. Тогда ученые выделили нейтрализующие вирус антитела Ty1 из крови альпак.

Отмечается, что теперь ученые намерены изучить нейтрализующую активность и терапевтический потенциал Ty1 на животных. Доклинические испытания уже начались.(Газета.Ru)