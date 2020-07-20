Ученые создали препарат, убивающий клетки рака молочной железы

Трижды негативный рак молочной железы — наиболее агрессивный и смертельный вид злокачественных опухолей груди. Он не содержит ни один из трех видов белков-рецепторов — эстрогена, прогестерона и эпидермального фактора роста человека второго типа. Это означает, что его нельзя лечить с помощью рецептор-ориентированной терапии. Не всегда помогает и химотерапия, так как этот рак быстро образует метастазы по всему организму, и чаще всего требует хирургического вмешательства.