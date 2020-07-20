Ученые создали препарат, убивающий клетки рака молочной железы

Американские ученые разработали нанопрепарат, который напрямую воздействует на агрессивные раковые клетки молочной железы, убивая их без побочных токсических эффектов. Он эффективен против самой сложной формы — трижды негативного рака груди. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Therapeutics.
Трижды негативный рак молочной железы — наиболее агрессивный и смертельный вид злокачественных опухолей груди. Он не содержит ни один из трех видов белков-рецепторов — эстрогена, прогестерона и эпидермального фактора роста человека второго типа. Это означает, что его нельзя лечить с помощью рецептор-ориентированной терапии. Не всегда помогает и химотерапия, так как этот рак быстро образует метастазы по всему организму, и чаще всего требует хирургического вмешательства.
Ученые из Университета Арканзаса во главе с доцентом кафедры химии и биохимии Хасаном Бейзави (Hassan Beyzavi) разработали новый нанопрепарат, который убивает клетки трижды негативного рака молочной железы.
По своей химической структуре препарат относится к новому классу наноматериалов, называемому металлоорганическими каркасами с лигандами. Лиганды — это молекулы, связанные с другими молекулами с помощью донорно-акцепторного взаимодействия.
Препарат предназначен для адресной доставки лекарств в процессе фотодинамической терапии. Лаборатория Бейзави уже несколько лет занимается разработкой методов фотодинамической терапии (ФДТ) как более безопасной альтернативы химиотерапии и хирургическому вмешательству.
В основе метода лежит неинвазивный подход, основанный на действии веществ-фотосенсибилизаторов, которые при облучении светом генерируют активные формы кислорода, которые убивают раковые клетки, не создавая токсичности для нормальных клеток. У этого метода значительно меньше побочных эффектов по сравнению с химиотерапией.
«Тысячи женщин умирают от рака молочной железы каждый год, приводятся в пресс-релизе университета слова Бейзави. — Пациенты с тройными отрицательными клетками особенно уязвимы из-за токсических побочных эффектов единственного одобренного лечения этого типа рака — химиотерапии. Мы решили эту проблему, разработав состав, который нацелен на раковые клетки и не оказывает влияния на здоровые клетки».
Созданный учеными нанопористый металлоорганический каркас, специфически нацеленный на опухолевые клетки, значительно повышает эффективность действия ФДТ.
Исследователи также изучили варианты комплексного применения новой системы доставки лекарств с магнитно-резонансной томографией (МРТ) и флуоресцентной томографией, с помощью которых можно отслеживать движение лекарства в организме и контролировать ход лечения.
Авторы считают, что созданный ими метод позволит отказаться от химиотерапии, которую на сегодняшний день проходят 80 процентов пациенток с трижды негативным раком молочной железы, при которой используются высокотоксичные препараты — антрациклины и доксорубицин, который крайне негативно действует на сердце и имеет множество других серьезных побочных эффектов.(РИА Новости)
| 2020-07-20T16:24:43+04:00 20 июля 2020, 17:01|12345 (Пока оценок нет)
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