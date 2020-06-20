Ученые создали ингалятор для самостоятельного лечения коронавируса

Британские ученые из Университета Саутгемптона создали ингалятор для самостоятельного лечения коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что устройство предназначено для терапии на ранней стадии заболевания. По словам авторов исследования, если начать лечение COVID-19 вовремя, можно предотвратить самые серьезные осложнения, включая летальный исход.

Ингалятором применяется экспериментальное лекарство, которое при вдыхании попадает в легкие пациента и позволяет иммунной системе сражаться с инфекцией. Ученые пояснили, что в лекарстве используется препарат под названием SNG-001, представляющий собой тонкие частицы пыли, которые способны попасть глубоко в легкие.

В рамках исследования ингалятор выдается пациентам в течении 72 часов после появления первых симптомов коронавируса.

В настоящее время сразу несколько компаний в разных странах, в том числе в России, США, Великобритании и Китае, ведут разработку вакцины от коронавируса. Так, американская биотехнологическая компания Moderna, в частности,планирует перейти к испытаниям на людях в июле. Другая американская компания Novavax, которую спонсирует миллиардер Билл Гейтс, объявила о начале клинических испытаний новой вакцины от коронавируса на людях еще в мае.

По данным университета Джонса Хопкинса, пандемия затронула более 8,6 миллиона человек по всему миру. Более 458 тысяч человек скончались из-за причин, связанных с вызванной коронавирусом нового типа болезнью COVID-19. Еще более 4,2 миллиона излечились (lenta.ru)