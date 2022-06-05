Что, если бы ученые могли изучать психические заболевания человека на растениях? Исследователи Йельского университета считают, что это возможно, и они сделали важный первый шаг.

Один из авторов исследования рассказал, что за этим стоит простая идея: если бы можно было изменить митохондриальные гены у животных и посмотреть на изменения в поведении, а затем попробовать то же самое с аналогичными генами у растений, в конечном итоге возможно было бы найти новый удобный способ изучения организмов. Идею можно расширить и на людей. В случае успеха, можно было бы создать растение, на котором получится изучать, например, шизофрению.

В новой работе ученые изучили митохондриальный ген (Friendly Mitochondria, или FMT) небольшого цветкового растения под названием Arabidopsis thaliana, и очень похожий ген (Clustered mitochondria homolog, или CLUH) мышей.

У растений ген отвечал за реакцию на солевой стресс, а также за циркадные ритмы. Когда в окружающей среде избыток соли, растения останавливают прорастание, задерживают цветение и нарушают рост корней. Это своеобразное избегание взаимодействия с солью. Что касается мышей, то аналогичный ген у них тоже отвечает за изменение общей активности. Можно предположить, что даже у настолько разных видов есть общие митохондриальные механизмы.

Ученые отметили, что им предстоит еще много работы, но это открытие — захватывающий первый шаг.