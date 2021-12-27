Специалисты Национальных институтов здравоохранения США полагают, что вирус, вызывающий COVID-19, может жить в различных участках тела человека до 230 дней. Соответствующее исследование размещено на сайте Research Square.

Сотрудники института пришли к данным заключениям на основе изучения тел 44 человек, умерших от последствий коронавируса.

«Вирус SARS-CoV-2 широко распространен даже у пациентов, умерших в результате бессимптомной или легкой формы COVID-19, воспроизведение вируса присутствует во многих внелегочных тканях на ранней стадии инфицирования», — отмечается в публикации. Эксперты выявили РНК SARS-CoV-2 во многих участках организма человека, «включая области мозга, в течение до 230 дней после начала симптомов».

При этом команда исследователей обратила внимание на незначительные воспаления вне легких, несмотря на широкое распространение вируса в теле.

Как отмечает агентство Bloomberg, исследование еще не было рассмотрено независимыми экспертами и в основном касается данных о летальных исходах, а не пациентов с длительным течением COVID-19 или столкнувшихся с острыми последствиями вируса. (ТАСС)