Ученые рассказали о передаче COVID-19 через туалеты

Исследователи из Китая рассказали, как новый тип коронавируса COVID-19 может передаваться через общественные туалеты. Об этом сообщает Phys.org.

Они отметили, что после смыва в воздухе оказывается множество мелких частиц, среди которых может находиться живой SARS-CoV-2.

Ученые добавили, что аэрозольное облако с частицами может подниматься на расстояние около метра и оставаться в воздухе в течение минуты.

В исследовании говорится, что риск заражения коронавирусом таким способом возрастает, если туалет является общественным. (Газета.Ру)