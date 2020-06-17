Ученые рассказали о передаче COVID-19 через туалеты

Исследователи из Китая рассказали, как новый тип коронавируса COVID-19 может передаваться через общественные туалеты. Об этом сообщает Phys.org.

Они отметили, что после смыва в воздухе оказывается множество мелких частиц, среди которых может находиться живой SARS-CoV-2.

Ученые добавили, что аэрозольное облако с частицами может подниматься на расстояние около метра и оставаться в воздухе в течение минуты.

В исследовании говорится, что риск заражения коронавирусом таким способом возрастает, если туалет является общественным. (Газета.Ру)

| 2020-06-17T22:27:06+04:00 17 июня 2020, 23:58|12345 (Пока оценок нет)
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