Ученые рассказали, как COVID-19 проникает в мозг человека

Белок S1, формирующий шипы вируса COVID-19, помогают ему проникать в мозг человека. Об этом ученые из Вашингтонского университета рассказали в статье, размещенной в журнале Nature Neuroscience.

По данным исследователей, наиболее распространенные симптомы коронавируса — кашель и одышка, поскольку болезнь чаще всего поражает легкие. В самых тяжелых случаях пациентам требуется искусственная вентиляция легких (ИВЛ).

В то же время коронавирус порой приводит к различным неврологическим симптомам — от головной боли до судорог и припадков, причем такие осложнения могут сохраняться очень долго. Специалисты предполагают, что их предположительная причина — попадание вируса в мозг. Однако конкретные механизмы того, как это происходит, пока не изучены до конца.