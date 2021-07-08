Ученые заявили, что небольшое потепление в разных уголках планеты может впоследствии стать причиной экстремального повышения температуры. Об этом сообщает Sky News.

По данным экспертов, аномальная жара случалась бы в 150 раз реже, если бы не глобальное потепление. Специалист из Королевского нидерландского метеорологического института Сьюкье Филипп отметил, что в будущем экстремальная повышение температуры будет случаться гораздо чаще.

Как отмечают ученые, если к 2040 году температура повысится в среднем на два градуса по Цельсию, катаклизмы, как в канадском Литтоне, будут повторяться каждые пять-десять лет,

В городе Литтон воздух прогрелся до +49,6°С, что стало рекордом за всю историю метеонаблюдений.